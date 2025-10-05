Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Κυθήρων με αναπνευστικό πρόβλημα.

Ο Γιώργος Κασιμάτης σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Βέρνης και του Μονάχου, όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα.

Δίδαξε Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτειολογία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας υπήρξε πρόεδρος το διάστημα 1993-1997. Συνταξιοδοτήθηκε το 1999 ως ομότιμος καθηγητής.

Για περισσότερα από δεκαεπτά χρόνια -από τον Οκτώβριο του 1981 έως τον Δεκέμβριο του 1988- διετέλεσε διευθυντής του Νομικού γραφείου του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, βάζοντας την σφραγίδα του σε ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος το 1985-1986, και η εθνικοποίηση τμήματος της εκκλησιαστικής περιουσίας το 1987.

Ο Γιώργος Κασιμάτης υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών, πρόεδρος του Ιονίου Πανεπιστημίου (1985-1990), πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997-1998), αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Εκατοντάδες τίτλοι στο συγγραφικό του έργο ενώ υπήρξε Επιστημονικός Διευθυντής πολλών επιστημονικών σειρών και εκδόσεων.

Οργάνωσε πλήθος επιστημονικών - διεθνών και εθνικών - συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων στην Αθήνα και έλαβε μέρος σε δεκάδες συνεδρίων στο εξωτερικό. Ο Γιώργος Κασιμάτης διετέλεσε δικηγόρος Αθηνών από το 1960 μέχρι το 2010.

