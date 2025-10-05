Φρίκη στη Μυτιλήνη: Έλουσαν με καυτό τσάι βρέφος - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα

Ένα φρικιαστικό ατύχημα σημειώθηκε σε καφετέρια στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν σερβιτόρα έριξε κατά λάθος πάνω σε βρέφος που βρισκόταν στο καρότσι του δίσκο με καυτό ρόφημα.

Το μωρό μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας και εξακολουθεί να νοσηλεύεται από το βράδυ του Σαββάτου (4/10) με σοβαρά εγκαύματα.

Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε ότι χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το βρέφος ακολούθως αεροδιακομίστηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου συνεχίζει να λαμβάνει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας του και παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσής του.

Η εργαζόμενη αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Η 20χρονη κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Πηγή: newsbomb.gr