Ιερά Οδός: Ποινική δίωξη στον 25χρονο που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό

Παράλληλα, του αποδίδονται και πλημμεληματικές κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης περιουσίας και εξύβριση.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο οδηγός ΙΧ παραβίασε το κόκκινο φανάρι, προκαλώντας την οργή ενός μοτοσικλετιστή που βρισκόταν στο σημείο. Ο δεύτερος άρχισε να διαμαρτύρεται, και ακολούθησε τον οδηγό του ΙΧ για να κάνει παράπονα.
Η ένταση οξύνθηκε και ο διανομέας έβγαλε ένα κατσαβίδι καρφώνοντας στο αριστεό μάτι τον οδηγό, προτού εγκαταλείψει το σημείο ανενόχλητος.
Πηγή: newsbomb.gr