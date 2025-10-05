Καιρός – Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Βαρομετρικό χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA"

Αλλάζει τις επόμενες ώρες ριζικά το σκηνικό του καιρού, και το φθινόπωρο δείχνει πάλι τα δόντια του μετά την προσωρινή καλοκαιρία.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε νέα προειδοποίησή του κάνει λόγο για «Βαρομετρικό χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" που φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας», ενώ σημειώνει ότι μέσα στην εβδομάδα η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει 8 βαθμούς.

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή του:

"Το χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας..."

Καλημέρα!

-Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει από σήμερα το βράδυ ο καιρός και για 48 ώρες με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

-Πρόκειται για μία κλασσική για την εποχή μεταβολή του καιρού η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά και είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη!

-Οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι :

-Τη Δευτέρα : η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θρακή και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Λίγες βροχές το πρωί και την Αττική.

-Την Τρίτη : Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, ,βόρειες κυκλαδες και Δωδεκάνησα. Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική.

-Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς .Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς .Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές.

-Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

-Από την Τετάρτη και για αρκετές ημέρες δεν φαίνεται να μας επηρεάζει άλλο σύστημα με τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα!

Πηγή: newsbomb.gr