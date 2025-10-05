Αποθέματα νερού: Πότε θα φτάσει το σημείο «μηδέν» για την Αθήνα - Πόσο φρέναραν την πτώση οι τελευταίες βροχοπτώσεις

Το νερό επαρκεί για έναν ακόμα χρόνο στην Αθήνα. Στα μέσα Οκτωβρίου θα σπάσει και το αρνητικό ρεκόρ από το 2001.

Συναγερμός έχει σημάνει στα διοικητικά και επιστημονικά επιτελεία της ΕΥΔΑΠ αλλά και της κυβέρνησης προκειμένου να βρεθούν λύσεις για την επάρκεια νερού στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα δελτία της ΕΥΔΑΠ από τους ταμιευτήρες τα αποθέματα επαρκούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 στο υποθετικό σενάριο που δεν βρέξει μέχρι τότε. Η κατάσταση είναι δραματική και σύμφωνα με παράγοντες που γνωρίζουν καλά το πρόβλημα έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος όχι μόνο για έργα που θα δώσουν οριστικές λύσεις αλλά και για την ενημέρωση των πολιτών.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι από τα δελτία αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ στους ταμιευτήρες στον Ευήνο, στον Μόρνο, στην Υλίκη και στον Μαραθώνα και όπως φαίνεται ακόμα και ένας βαρύς χειμώνας δεν θα είναι αρκετός για να δώσει λύση.

Όλες οι τιμές αποθεμάτων νερού κάθε 30 Σεπτεμβρίου από το 1985 έως το 2025

Με ταχύτητα στο σημείο μηδέν

Παρότι οι σημερινές τιμές των αποθεμάτων είναι οι τρίτες χειρότερες στην ιστορία μετά το 1990 και το 2001, ουσιαστικά το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από το 1990 και το 2001 και χρονικά τρέχουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα στο σημείο «μηδέν» που δεν είναι άλλο από το να στερέψουν τα πάντα.

Θα περάσουμε σε μία εβδομάδα το 2001

Κατ΄εκτίμηση και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί στον Τύπο της εποχής από την ΕΥΔΑΠ αλλά και τις τιμές κατανάλωσης των καθημερινών δελτίων από τις χρονιές εκείνες, η σημερινή (2025) συνολική κατανάλωση νερού το 24ωρο είναι μεγαλύτερη 140% από ό,τι το 1993 και 80% από ό,τι το 2001. Η αύξηση στις τιμές διαμορφώνεται σε σχέση με την αύξηση των παροχών νερού και της κατανάλωσης, της αύξησης του πληθυσμού στην πρωτεύουσα αλλά και των επιχειρηματικών και άλλων δραστηριοτήτων.

H είσοδος των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ στη Μαυροσουβάλα του Δήμου Ωρωπού

Σε μία εβδομάδα ξεπερνάμε το 2001

Μάλιστα όπως πάνε τα πράγματα σε περίπου μία εβδομάδα τα συνολικά αποθέματα νερού του 2025 θα περάσουν σε αρνητικό δείκτη και τα αρνητικά αποθέματα του 2001. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν «παγώσει» για την ώρα τα σχέδια της ΕΥΔΑΠ για επέκταση του δικτύου της σε έξι μεγάλους Δήμους της Αττικής που διατηρούν ιδιόκτητο δίκτυο και ορισμένοι από αυτούς και δικές τους γεωτρήσεις.

Διανύουμε το 2025 την τρίτη χειρότερη επίδοση αποθεμάτων μετά το 1990 και το 2001 αλλά με 80% αυξημένη ζήτηση και με τον ταμιευτήρα του Ευήνου

Στην καλύτερη περίπτώση μία διετία

Σήμερα (τιμές μέτρησης 30 Σεπτεμβρίου 2025) τα συνολικά αποθέματα είναι 403.388.000 κυβικά μέτρα νερού - m³, ενώ στην ίδια ημερομηνία του 2001 ήταν 396.880.000 m³ και το 1993 ήταν 146.635.000 m³. Να σημειωθεί πως το νερό από τον Ευήνο προστέθηκε στις αρχές του 2002. Ακριβώς ένα χρόνο νωρίτερα (30/09/2024) είχαμε 639.000.082 m³ νερού που σημαίνει πως σε ένα χρόνο είχαμε μείωση 236.000.000 κυβικά μέτρα νερού - m³ που αυτό σημαίνει πως έχουμε νερό για λιγότερο από δύο χρόνια εκτός και εάν οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις αυξηθούν.

Δεν είναι αισιόδοξοι

Ο χειμώνας 2025-26 θα είναι καθοριστικός όχι γιατί θα επιλυθεί το πρόβλημα αλλά για να πάρουμε παράταση ώστε η ΕΥΔΑΠ να καταφέρει να προλάβει τα έργα που έχει προγραμματίσει όπως νέες γεωτρήσεις ή μεταφορά νερού ακόμα και αφαλατώσεις που θεωρείται από τα πιο αμφιλεγόμενα και δαπανηρά εγχειρήματα. Για να πάρει ανάσα η ΕΥΔΑΠ και να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις στο μέλλον όπως περιορισμό στη χρήση του νερού με μείωση της πίεσης ή ακόμα και διακοπές θα πρέπει να περάσουμε σε μία παρατεταμένη περίοδο βροχοπτώσεων που θα αλλάξουν άρδην την κατάσταση. Οι εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας δεν είναι αισιόδοξες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους έχουν φέρει την κατακρήμνιση των αποθεμάτων σε σημείο επικίνδυνο.

Η διακύμανση των αποθεμάτων της λίμνης Μαραθώνας τα τελευταία 40 χρόνια κάθε 30 Σεπτεμβρίου. Με δεδομένη την αυξημένη ζήτηση η πτώση κινείται με μεγαλύτερους ρυθμούς απ΄ ότι το 2001

Η συγκομιδή της τελευταίας κακοκαίρας

Είναι χαρακτηριστικό πως το τριήμερο 1-3 Οκτωβρίου που σημειώθηκαν βροχοπτώσεις σε περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας που είχε να βρέξει έως και 5 μήνες τα αποτελέσματα στους ταμιευτήρες δεν ήταν τα αναμενόμενα. Σύμφωνα με γεωλόγους υπήρξε ένα θετικό και ένα αρνητικό στοιχείο:

Οι συνολικές τιμές των αποθεμάτων νερού το διάστημα 23 Σεπτεμβρίου με 3 Οκτωβρίου 2025

H μαύρη γραμμή δείχνει την καθημερινή πτώση στα αποθέματα το τελευταίο 10ημερο και η μικρή ανάσχεση λόγω της κακοκαιρίας το διήμερο 1-3 Οκτωβρίου 2025

Το θετικό και το αρνητικό

Το θετικό ήταν πως ως επί το πλείστον οι βροχές που έπεσαν το διάστημα 1-3 Οκτωβρίου ήταν ποτιστικές και δεν σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα ώστε να απορριφθεί ο κύριος όγκος νερού στη θάλασσα. Το αρνητικό ήταν πως το νερό πότισε τη διψασμένη γη και ουσιαστικά «αποθηκεύτηκε» και έτσι δεν καταγράφηκαν άμεσα μεγάλοι όγκοι νερού στους ταμιευτήρες.

Στα χαμηλότερα των τελευταίων 25 ετών βρίσκεται και η λίμνη του Μόρνου αλλά η κατανάλωση έχει σχεδόν διπλασιαστεί

Θέλουμε χιόνια

Όπως τονίζουν γεωλόγοι θα χρειαστούν παρατεταμένες βροχοπτώσεις για να αντιστραφεί η αρνητική κατάσταση και κυρίως να έχουμε μεγάλα ύψη χιονιού τον χειμώνα ώστε να υπάρξει ικανοποιητική αποθήκευση νερού στους ορεινούς όγκους της κεντρικής και της Στερεάς Ελλάδας που θα τροφοδοτήσουν όχι μόνο τους ταμιευτήρες του Ευήνου, του Μόρνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα αλλά και των υπογείων αποθεμάτων που δυνητικά αξιοποιούνται μέσω των γεωτρήσεων.

