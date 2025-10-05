Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο

Φθινοπωρινός θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή, 5 Οκτωβρίου. Τοπικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το απόγευμα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.