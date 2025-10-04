Μαρούσι: Άγριος ξυλοδαρμός 41χρονου - Τον χτύπησαν με σφυριά σε κεφάλι και σώμα

Τα ίχνη αίματος στο πεζοδρόμιο αποτελούν απόδειξη της έντασης της επίθεσης.

Ένας 41χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από δύο άγνωστα άτομα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και παραμένει για νοσηλεία.

Όπως κατήγγειλε ο 41χρονος, σύμφωνα με το Mega, οι δύο άγνωστοι αρχικά τον επιτέθηκαν με άγριο τρόπο. Στη συνέχεια, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι δράστες έβγαλαν σφυριά και τον χτύπησαν σε ολόκληρο το σώμα του, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του κεφαλιού.

Το βίαιο αυτό περιστατικό έλαβε χώρα επί της οδού Φραγκοκλησιά, και τα ίχνη αίματος στο πεζοδρόμιο αποτελούν απόδειξη της έντασης της επίθεσης.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών είναι σε εξέλιξη.

