Πανικός στο Κερατσίνι: Γερανός παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα έξω από το Κολυμβητήριο

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί του Σαββάτου μηχάνημα έργου που κινήθηκε ανεξέλεγκτα σε δρόμο γεμάτο οικογένειες.

Χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (4/10) έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου, όταν γερανός που εκτελούσε εργασίες βγήκε ξαφνικά στο δρόμο και παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας πανικό σε γονείς, παιδιά και περαστικούς.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο γερανός ξεπρόβαλε αιφνιδιαστικά από στενό, χωρίς να υπάρχει καμία προειδοποίηση ή σήμανση, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σειρά οχημάτων που βρίσκονταν παρκαρισμένα έξω από το κτίριο. Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πολλά παιδιά συμμετείχαν σε δραστηριότητες εντός του κολυμβητηρίου, ενώ οι γονείς τους περίμεναν στο σημείο.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο τα υλικές ζημιές στα οχήματα είναι εκτεταμένες, με παραμορφωμένες λαμαρίνες και σπασμένα τζάμια να μαρτυρούν τη σφοδρότητα του περιστατικού.

Κάτοικοι και γονείς κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας και έλλειψη προειδοποιητικής σήμανσης, θέτοντας ζήτημα ευθύνης των αρμόδιων Αρχών και των υπευθύνων του έργου. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ ο γερανός απομακρύνθηκε λίγη ώρα αργότερα από το σημείο.

Πηγή: ethnos.gr