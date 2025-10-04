Κυριάκος Μητσοτάκης: Έφτασε στην Αμοργό - Τα θαλάσσια πάρκα στην ατζέντα

Έφτασε στην Αμοργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ατζέντα που περιλαμβάνει συσκέψεις και εκδηλώσεις, κατά τις οποίες αναμένεται να μιλήσει εκτενώς για τα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Κυκλάδες, καθώς συγκεκριμένες περιοχές αναμένεται να ανακηρυχθούν προστατευμένες από την αλιεία.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκινά με διευρυμένη σύσκεψη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού στο Δημαρχείο Αμοργού. Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγκαίνια της δημοτικής βιβλιοθήκης του νησιού.

Την Κυριακή, στις 10:00 το πρωί, ο πρωθυπουργός θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του μιλώντας στην κεντρική εκδήλωση για την παρουσίαση της τοπικής πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».

Δείτε εικόνες και βίντεο από την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αμοργό.

0104

Πηγή: Newsbomb

0204

0304

0404