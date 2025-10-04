Κυριάκος Μητσοτάκης: Έφτασε στην Αμοργό - Τα θαλάσσια πάρκα στην ατζέντα

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκινά με διευρυμένη σύσκεψη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού στο Δημαρχείο Αμοργού. Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγκαίνια της δημοτικής βιβλιοθήκης του νησιού.
Την Κυριακή, στις 10:00 το πρωί, ο πρωθυπουργός θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του μιλώντας στην κεντρική εκδήλωση για την παρουσίαση της τοπικής πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».
Δείτε εικόνες και βίντεο από την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αμοργό.
