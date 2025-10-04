Εργασιακό νομοσχέδιο: 13ωρα, fast track προσλήψεις και «σπαστή» άδεια - Όλες οι αλλαγές

Με κεντρικούς άξονες την ευελιξία και τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους». Η συζήτηση του νομοθετήματος στις αρμόδιες επιτροπές ξεκινά την προσεχή Τρίτη.

Η διάταξη που έχει προκαλέσει ήδη σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα αφορά τη δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη.

Το κείμενο, ωστόσο, περιλαμβάνει μια σημαντική ρήτρα προστασίας:

Ο εργαζόμενος που αρνείται να εργαστεί υπερωριακά δεν μπορεί να απολυθεί.

Σε περίπτωση απόλυσης λόγω άρνησης υπερωρίας, η καταγγελία σύμβασης θεωρείται άκυρη.

Η υπερωριακή εργασία αμείβεται με προσαύξηση 40%.

Πώς θα εφαρμοστεί το 13ωρο

Απαιτεί γραπτή συναίνεση του εργοδότη

Δεν επιβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη

Έπειτα από 13 ώρες δουλειάς 11 ώρες συνεχόμενης ανάπαυσης

Πενθήμερο έως 65 ώρες και εξαήμερο έως 78 ώρες

Το διάλειμμα για τις 13 ώρες δουλειάς θα φτάνει τα 32,5 με 35 λεπτά

Η αμοιβή για 13 ώρες εργασίας υπολογίζεται (βάσει κατώτατου μισθού) στα 70,91 ευρώ (μικτά), αν αυτό συμβεί Κυριακή 124,02 μικτά

Οι αλλαγές υπέρ των εργαζομένων

Το νομοσχέδιο εισάγει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές που ενισχύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων:

Τετραήμερη εργασία: Διευρύνεται η δυνατότητα για τετραήμερη απασχόληση.

Ετήσια άδεια: Ο εργαζόμενος αποκτά δικαίωμα να καθορίζει ο ίδιος τον τρόπο κατανομής της ετήσιας άδειάς του.

Προστασία μητρότητας: Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας για τις εγκύους, τις νέες μητέρες, ενώ επεκτείνεται και στις ανάδοχες μητέρες.

Επίδομα γονικής άδειας: Το επίδομα γίνεται ανεκχώρητο, ακατάσχετο και αφορολόγητο.

Ψηφιακή κάρτα: Απαγορεύονται οι μειώσεις αποδοχών λόγω της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Υγεία και ασφάλεια: Καθίσταται υποχρεωτικός ο συντονιστής υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις και ψηφιακή μετάβαση

Παράλληλα, το νομοσχέδιο θεσπίζει μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων:

Fast track προσλήψεις: Απλοποιείται η διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών.

Κατάργηση γραφειοκρατίας: Καταργούνται περιττά έντυπα, καθώς όλες οι διαδικασίες περνούν στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις: Επεκτείνεται η απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές στις προσαυξήσεις υπερωριών, νυχτερινών και αργιών (τόσο βάσει συλλογικών συμβάσεων όσο και προαιρετικά χορηγούμενες).

Επιθεώρηση εργασίας: Προβλέπεται η ενίσχυση του ρόλου της επιθεώρησης εργασίας.

Ιατροί εργασίας: Απλοποιείται ο ρόλος των ιατρών εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις.

Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά ότι πρόκειται για «ένα νομοσχέδιο που απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, προέκυψε από διάλογο με κοινωνικούς εταίρους και θα συνεχίσει να εξελίσσεται με ρεαλιστικές προτάσεις».

Το νομοσχέδιο, στην πράξη, επιδιώκει να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις, θεσπίζοντας ταυτόχρονα νέες δικλείδες προστασίας για τους εργαζόμενους. Αυτό το «ισορροπημένο πακέτο», όπως χαρακτηρίζεται, αποτελεί ήδη αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κεντρική διάταξη του ευέλικτου ωραρίου να δοκιμάζει τις αντοχές του στον δημόσιο διάλογο.

Πηγή: newsbomb.gr