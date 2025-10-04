Χολαργός: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονου το βράδυ της Δευτέρας (29/9) από την περιοχή του Χολαργού.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 29/09/2025, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χολαργού ο Ηλίας- Μιχαήλ Π., 16 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου σήμερα, 04/10/2025 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ηλίας-Μιχαήλ Π., έχει ύψος 1,67 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρη ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Πηγή: newsbomb.gr