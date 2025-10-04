Καιρός σήμερα: Βροχές, καταιγίδες και τοπικές νεφώσεις

Άστατος θα είναι σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού θα εκδηλωθούν τοπικές νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας με την θερμοκρασία να είναι λίγο πιο υψηλή από σήμερα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για το καιρό, θα εκδηλωθούν νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες και τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Άστατος με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως και τις απογευματινές ώρες. Πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και έως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως και τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 και στη δυτική Μακεδονία από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Άστατος με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στα βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 και στα βόρεια από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.