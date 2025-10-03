Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης

Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή, την Παρασκευή ο Γρηγόρης Καψάλης, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του ηπειρώτικου κλαρίνου και αυθεντικός εκφραστής της παραδοσιακής μουσικής του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων.

Γεννημένος στις 22 Αυγούστου 1929 στον Ελαφότοπο Ζαγορίου, μυήθηκε από μικρός στην τέχνη του κλαρίνου κοντά στον πατέρα και τον παππού του, συνεχίζοντας έπειτα τη μαθητεία του στη σχολή του Ξηρομέρου, δίπλα στον Βασίλη Σαλέα.

Το Ζαγόρι αποχαιρετά τον δικό του Γρηγόρη, αναφέρει ο Δήμαρχος της περιοχής Γιώργος Σουκουβέλος.

«Συλλυπητήρια στην οικογένειά του.. Ο Γρηγόρης Καψάλης για μας όλους ήταν ο δικός μας άνθρωπος.. Ένας μεγάλος δεξιοτέχνης, ένας σπουδαίος δάσκαλος. Θα μας λείψει πολύ» αναφέρει ο κ. Σουκουβέλος συμπληρώνοντας ότι ο Δήμος κατάφερε να τον τιμήσει πριν έναν περίπου χρόνο αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προσφορά του.

Η πορεία του στη μουσική τον έφερε κοντά στους σημαντικότερους οργανοπαίχτες της ηπειρώτικης παράδοσης, όπως ο Φίλιππος Ρούντας, οι Χαλκιάδες και ο Χρόνης Καψάλης. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 εντάχθηκε στο ιστορικό συγκρότημα «Τα Τακούτσια», που υπήρξε ο βασικός θεματοφύλακας της Ζαγορίσιας μουσικής κληρονομιάς.

Η δράση του εκτεινόταν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με συναυλίες για τον Ελληνισμό της διασποράς.

Το 1993 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε αφιέρωμα στους κορυφαίους δεξιοτέχνες του λαϊκού κλαρίνου.

