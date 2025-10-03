Εκταφή Ντένη Ρούτσι: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν παρέλαβε την νέα πρόσκληση εκταφής – Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της

Συνέχεια δίνεται στο «θρίλερ» σχετικά με την εκταφή του Ντένις Ρούτσι, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών με τον πατέρα του Πάνου, να συνεχίζει την απεργία πείνας, μέχρι να εξεταστούν εν τέλει τα μέλη από τη σορό του γιού του.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος του Πάνου Ρούτσι που έχασε τον γιο του στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμφανίστηκε να παραλάβει την πρόσκληση που προσδιόριζε την νέα ημέρα εκταφής του Ντένις Ρούτσι για την ερχόμενη εβδομάδα.

Μετά την εξέλιξη αυτή, δόθηκε εισαγγελική παραγγελία για να επιδοθεί η πρόσκληση στο γραφείο της συνηγόρου του Πάνου Ρούτσι, όμως, όταν ο δικαστικός κλητήρας πήγε στο γραφείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου για να κάνει την επίδοση, δεν άνοιξε κανείς για να παραλάβει την πρόσκληση, και έτσι την θυροκόλλησε στην πόρτα του γραφείου της.

Υπενθυμίζεται, ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε εκδοθεί παραγγελία για να γίνει η εκταφή της σορού την περασμένη Παρασκευή (26 Σεπτεμβρίου 2025), όμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου αιτήθηκε να αναβληθεί η ημερομηνία εκταφής, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Το αίτημα αναβολής είχε γίνει αποδεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και ορίστηκε να γίνει σε διαφορετική ημερομηνία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Κρατικού νοσοκομείου της Νίκαιας, από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του.

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας. Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου», καταλήγει η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Πηγή: newsit.gr