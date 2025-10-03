Οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε με κατσαβίδι στο μάτι μοτοσικλετιστή στην Ιερά Οδό και εξαφανίστηκε

Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό ανάμεσα σε οδηγούς σημειώθηκε στην Ιερά Οδό στη συμβολή με την λεωφόρο Κηφισού το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου.

Οι οδηγοί βρίσκονταν στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την λεωφόρο Κηφισού και το επεισόδιο ξεκίνησε για την παραβίαση του κόκκινου.

Συγκεκριμένα ένας οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας να του επιτεθεί φραστικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι με ένα κατσαβίδι, ενώ αμέσως μετά μπήκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου νοσηλεύεται, ενώ η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Πηγή: newsit.gr