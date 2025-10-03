Πώς πιάστηκαν οι Τούρκοι στον Έβρο: Η ενέδρα της ΕΛΑΣ και ο βαρύς οπλισμός

Τη στιγμή που περνούσαν τον ποταμό Έβρο, «φορτωμένοι» με βαρύ οπλισμό, κορυφώθηκε η επιχείρηση σύλληψης των 13 Τούρκων.

Εκεί τους περίμεναν οι Έλληνες αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. , που είχαν στήσει ενέδρα έπειτα από πολύμηνη παρακολούθηση, και τους συνέλαβαν πριν προλάβουν να κινηθούν.

Οι πληροφορίες για την επικείμενη μεταφορά όπλων είχαν φτάσει στις Αρχές αρκετό καιρό νωρίτερα, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι οργανωμένα κυκλώματα της τουρκικής μαφίας αναζητούσαν τρόπους να τροφοδοτήσουν με οπλισμό εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Στόχος τους ήταν η δημιουργία αποθήκης με σύγχρονο στρατιωτικό υλικό στο Τυχερό Έβρου.

Στην επιχείρηση κατασχέθηκαν 147 ολοκαίνουργια πιστόλια Glock και 190 γεμιστήρες, ποσότητα που θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Παρότι οι συλληφθέντες δηλώνουν «γκιουλενιστές», οι Αρχές θεωρούν ότι ο πραγματικός σκοπός τους ήταν να ενισχύσουν με όπλα τα τουρκικά εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Οι 13 κρατούνται και ανακρίνονται από εξειδικευμένα στελέχη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το εύρος του δικτύου και οι τελικοί αποδέκτες του οπλισμού.

Πηγή: ethnos.gr