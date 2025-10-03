Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε στο πλατό του «The Voice»

Ένα μωρό βρέθηκε στα γυρίσματα του «The Voice» με τον Γιώργο Μαζωνάκη βλέποντας το να μην διστάζει να το πάρει στην αγκαλιά του, ενώ μάλιστα το τάισε με το μπιμπερό του, σε μια πολύ όμορφη και ανθρώπινη στιγμή.

Σε απόσπασμα που έπαιξε στην εκπομπή το «Το ‘Χούμε» ο Γιώργος Μαζωνάκης ο οποίος φαίνεται πολύ χαρούμενος στα γυρίσματα του «The Voice» έκανε μια όμορφη πράξη, η οποία αναμένεται να προβληθεί στο επόμενο επεισόδιο.

Όπως είναι λογικό, στο πλατό όλοι έμειναν με το χαμόγελο καθώς έβλεπαν το στιγμιότυπο, με τον γνωστό τραγουδιστή, πέρα από coach να δείχνει πως αναλαμβάνει και άλλους ρόλους στο μουσικό show.

Υπενθυμίζεται πως το «The Voice» επέστρεψε για μια ακόμη τηλεοπτική σεζόν από την τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΪ, με τις Blind Auditions να συνεχίζονται με δύο νέα επεισόδια, το Σαββατοκύριακο (4-5/10/25).

Πηγή: newsit.gr