Καστοριά: Γλίτωσαν από θαύμα δύο επιβάτες σε τζιπ - Έπεσαν σε γκρεμό 130 μέτρων

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα, που από τύχη δεν κατέληξε σε τραγωδία, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 2 Οκτωβρίου, στην Καστοριά.

Το ατύχημα έγινε στην ορεινή περιοχή Ζευγοστάσιο, έξω από το χωριό Μελάνθιο του Δήμου Άργους Ορεστικού, όπου σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο νεαροί άνδρες σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν το όχημα 4×4 στο οποίο επέβαιναν κατέληξε σε γκρεμό βάθους 130 μέτρων.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια παρέα φίλων, λάτρεις των εκτός δρόμου διαδρομών, αποφάσισε να πραγματοποιήσει νυχτερινή βόλτα στα βουνά της περιοχής. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών είχαν καταστήσει το έδαφος εξαιρετικά ασταθές και σε ένα σημείο ο δρόμος «κόπηκε», με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρήσει κάτω από τις ρόδες του προπορευόμενου τζιπ.

Το όχημα βρέθηκε στο κενό και άρχισε μια τρελή πορεία προς τον γκρεμό, πραγματοποιώντας πολλαπλές ανατροπές. Οι δύο νεαροί επιβαίνοντες, παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και ευτυχώς, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Την ίδια ώρα, οι φίλοι τους που ακολουθούσαν με τα δικά τους οχήματα και είδαν το τρομακτικό συμβάν, έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν. Οι δύο νεαροί κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους από το κατεστραμμένο όχημα και με τη βοήθεια της παρέας τους μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Πηγή: iefimerida.gr