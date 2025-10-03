Πάνος Ρούτσι: Τι αναφέρει το νοσοκομείο Νίκαιας για την υγεία του απεργού πείνας

Σε επίσημη ενημέρωση για την πορεία υγείας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας επί 19 μέρες, προχώρησε το Γενικό Νοσοκομεία Νίκαιας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι, που ζητά την εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, την Παρασκευή μετέβη στα επείγοντα του νοσοκομείου Νίκαιας για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας.

Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου».

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που είχε δημοσιεύσει νωρίτερα η ιατρική ομάδα παρακολούθησης, ο Πάνος Ρούτσι έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας.

Παράλληλα, από τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.

«Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία» σημειώνεται στο ανακοινωθέν.

Ο Πάνος Ρούτσι έχει συνολικά απολέσει 10 Kg σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Οι γιατροί που τον παρακολουθούν καλούν την κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

