Περιστέρι: Μαθητές έπαιξαν ξύλο με καδρόνια και λοστούς μέσα σε σχολείο – Τραυματίστηκαν καθηγητές

Σοβαρή επίθεση από μαθητές ΕΠΑΛ δέχθηκαν μαθητές σχολείου, γενικού Λυκείου, στο Περιστέρι σήμερα το πρωί, Παρασκευής (3/10/2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη το πρωί όταν μαθητές του τοπικού ΕΠΑΛ φέρεται να επιτέθηκαν σε μαθητές Γενικού Λυκείου στο Περιστέρι, χρησιμοποιώντας καδρόνια και λοστούς. Ο αριθμός των εμπλεκομένων δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν καθηγητές που προσπάθησαν να βάλουν τάξη στο χάος, συμπεριλαμβανομένης της διευθύντριας.

Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη ενός 15χρονου μαθητή του ΕΠΑΛ, υπηκόου Μπαγκλαντές.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών συμμετεχόντων.

