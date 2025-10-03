Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Στο Σύνταγμα βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03.10.2025) ο Βασίλης Μπισμπίκης προκειμένου να συναντήσει τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Ο γνωστός ηθοποιός, που πρόσφατα είχε μία περιπέτεια όταν τράκαρε με το αυτοκίνητό του τρία αυτοκίνητα και έριξε μία γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη, θέλησε να στηρίξει τον Πάνο Ρούτσι, του οποίου η υγεία επιδεινώνονται, ενώ έχει έχει χάσει 10 κιλά, λόγω της απεργίας πείνας. Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στο πλευρό του και του δήλωσε τη στήριξή του στον αγώνα του.

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας διότι ζητά να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

«Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά στη κυβέρνηση να μην τολμήσει να κάνει εκταφή στο τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκρισή μου. Γιατί εμείς ζητάμε και τοξικολογικές εξετάσεις και όχι μόνο τεστ DNA. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει πολύ καλά», είχε δηλώσει ο Πάνος Ρούτσι στο Orange Press Agency.

Εν τω μεταξύ, ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στη γειτονιά της Φιλοθέης για να ζητήσει συγγνώμη από όσους υπέστησαν ζημιές στο τροχαίο που προκάλεσε.

Πηγή: newsit.gr