«Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα, θα τα πούμε στα δικαστήρια», απαντά κάτοικος της Φιλοθέης στον Μπισμπίκη

Λίγες ημέρες μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη, ο Βασίλης Μπισμπίκης πήγε με γλυκά και ζήτησε συγγνώμη από τους οδηγούς των Ι.Χ. που χτύπησε με το αυτοκίνητό του τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, καθώς επέστρεφε από κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Η κίνηση του ηθοποιού να προσεγγίσει τους κατοίκους της περιοχής έγινε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ενώ στη γυναίκα της οποίας κατέρρευσε η μάντρα του σπιτιού της λόγω της σύγκρουσης, ο Βασίλης Μπισμπίκης πρόσφερε ένα τσουρέκι ως ένδειξη μεταμέλειας για το περιστατικό.

Δεν πείστηκαν όλοι πάντως για τις καλές προθέσεις του ηθοποιού. Ένας από τους κατοίκους που είδε κατεστραμμένο το αυτοκίνητό του είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star.

«Θέλω να δηλώσω κάτι. Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Τώρα εγώ πηγαίνω στο συνεργείο να δω το κουφάρι του αμαξιού μου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μεθαύριο στο δικαστήριο».

