Ηράκλειο: Βρετανίδα τα έτσουξε στο αεροπλάνο και προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση

Το αρχικό πλάνο πτήσης αεροσκάφους που απογειώθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία, προέβλεπε προσγείωση στην Αίγυπτο, ωστόσο ο κυβερνήτης αναγκάστηκε να κάνει μια στάση στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αιτία μια Βρετανίδα, η οποία τα... έτσουξε λίγο παραπάνω με αποτέλεσμα να προκαλέσει χάος στο αεροπλάνο. Η 38χρονη, η οποία ταξίδευε με τον σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους, έχασε κάθε έλεγχο και με τη συμπεριφορά της αναστάτωσε όλους τους επιβαίνοντες, ενώ δεν έδινε καμία σημασία και στο πλήρωμα που της ζητούσε να ηρεμήσει. Αιτία του ξεσπάσματός της το γεγονός ότι σύμφωνα με την ίδια, μια άλλη επιβάτιδα κλοτσούσε το κάθισμά της.

Τι έκανε όταν... βγήκε από τα ρούχα της; Αφού χτύπησε μία αεροσυνοδό που άρχισε να αιμορραγεί και φώναξε σε όλους απειλητικά «θα πάτε κάτω με πάταγο», τα έβαλε και με τον σύζυγό της λέγοντάς του «τελείωσα μαζί σου, σε μισώ».

Κι όλα αυτά μπροστά στην κόρη της που εμφανώς ντροπιασμένη από τη συμπεριφορά της μητέρας της, έκρυβε το πρόσωπό της.

Ο κυβερνήτης αποφάσισε για λόγους ασφαλείας να ζητήσει άδεια ώστε να προσγειωθεί στο «Νίκος Καζαντζάκης», όπου η φασαριόζα Βρετανίδα συνελήφθη και πλέον θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στον Εισαγγελέα. Αν μη τι άλλο, το παιδί και ο σύζυγός της την άφησαν στην Κρήτη και συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους...

