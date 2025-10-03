Ο Μπισμπίκης κέρασε τσουρέκι και γλυκά όσυς υπέστησαν ζημιές στο τροχαίο - Για τι δεσμεύτηκε (vid)

Στη γειτονιά της Φιλοθέης, εκεί όπου τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09) προκάλεσε τροχαίο ατύχημα, επέστρεψε ο Βασίλης Μπισμπίκης προκειμένου να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τους κατοίκους που υπέστησαν ζημιές.

Μακριά από τις κάμερες και τη δημοσιότητα, ο γνωστός ηθοποιός εμφανίστηκε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στην περιοχή κρατώντας τσουρέκια και γλυκά, εμφανώς μετανιωμένος και συνομίλησε με τους κατοίκους των οποίων τα αυτοκίνητα και οι περιουσίες επλήγησαν.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, στη γυναίκα της οποίας κατέρρευσε η μάντρα του σπιτιού της λόγω της σύγκρουσης, ο Βασίλης Μπισμπίκης προσέφερε ένα τσουρέκι ως ένδειξη μεταμέλειας για το περιστατικό.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο 47χρονος ηθοποιός δεσμεύτηκε να αποζημιώσει προσωπικά για οποιαδήποτε φθορά δεν καλυφθεί από την ασφαλιστική του εταιρεία, σύμφωνα με κάτοικο που τον συνάντησε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης προσκάλεσε μάλιστα τους κατοίκους στη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη γειτονιά και να εκφράσει έμπρακτα τη μεταμέλειά του.