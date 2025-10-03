Μπηχτή Καρυστιανού στον Πλακιά: «Ίσως δεν γνωρίζει για το πόρισμα ΕΟΔΑΣΑΑΜ, να του το στείλουμε να το διαβάσει»

Τις δηλώσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι αλλά και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούσι σχολίασε η πρόεδρος του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα Mega», το πρωί της Παρασκευής (3.10.25).

«Αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία Ευρωπαία αξιωματούχος να μας πει ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα, το οποίο τελείται από πολιτικούς», σχολίασε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού, αναφερόμενη στην επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στη χώρα μας και στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες στο Τελωνείο Πειραιά όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε εκτενώς και στην υπόθεση των Τεμπών.

«Το άρθρο 86 είναι ένα πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει κι εμείς, είναι κάτι που προστατεύει τους πολιτικούς, ακόμα και σε περίπτωση κακουργημάτων. Επομένως, ακούσαμε από την Ευρωπαία εισαγγελέα να εντοπίζει ξανά το πρόβλημα, να λέει ότι είναι προστασία του εγκλήματος. Το άρθρο 86 δεν την αφήνει να κάνει έρευνα και να ασκήσει ποινικές διώξεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σαν θεσμός υπεράνω των εθνικών νόμων, που πιστεύω ότι σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει τη δουλειά της».

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά για την απάντηση της Ευρωπαίας εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, σχετικά με τη φημολογία για παράνομο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε:

«Ίσως ο κύριος Πλακιάς δεν γνωρίζει για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Να του το στείλουμε να το διαβάσει. Το πόρισμα αναφέρει πως υπήρχε άγνωστη εύφλεκτη ουσία», είπε η Μαρία Καρυστιανού.

«Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές»

Αναφερόμενη στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχει αιτηθεί την εκταφή του γιου του, Ντένις, για ταυτοποίηση και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, η Μαρία Καρυστιανού είπε:

«Έχουν περάσει 19 ημέρες και υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από τη Βουλή που κάνει απεργία πείνας για να το αναφαίρετο δικαίωμα της εκταφής. Θέλω να πω ότι το δικαίωμα εκταφής είναι το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος και δη κάθε γονέας προς το παιδί του. Μπορείτε να φανταστείτε ένα γονιό που θα του απαγορέψουν να κάνει εξετάσεις στο παιδί του; Το παιδί μας είναι νεκρό, αλλά παραμένει το παιδί μας».

Όπως δήλωσε η ίδια, με το κράτος να μη δέχεται τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων παραδέχεται την ενοχή του, ενώ τόνισε πως εάν οι σακούλες με τις σορούς ανοίξουν μόνο για το DNA τότε θα αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία.

«Δεν υπάρχει τίποτα στο κατηγορητήριο για την έκρηξη»

«Το έγκλημα της ανάφλεξης και της πυρκαγιάς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δικογραφία. Ούτε ένοχος ούτε έρευνα ούτε τίποτα. 27 άνθρωπος σύμφωνα με τους ιατροδικαστές κάηκαν ζωντανοί».

«Αν κάποιος ενδιαφέρεται να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τον θάνατο των παιδιών μας είναι οι οικογένειες. Η κόρη μου κάηκε ζωντανή και δεν υπάρχει τίποτα στο κατηγορητήριο για την έκρηξη και τη φωτιά».

«Ελπίζω και προσεύχομαι να βγει κάτι καθαρό και καινούργιο, ώστε να αλλάξει η εικόνα της χώρας, η ζωή μας κι όλοι αυτοί που μας ταλαιπωρούν και μας κακοποιούν να μπουν φυλακή. Αυτή είναι η προσευχή μου καθημερινά. Η κάθαρση μπορεί αν έρθει μέσα από την κοινωνία. Κάθαρση δεν μπορεί να κάνει το σύστημα στον εαυτό του», είπε.

Πηγή: newsit.gr