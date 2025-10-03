Κατεπείγουσα έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο της 28χρονης στην Άρτα (vid)

Η Εισαγγελία Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, στην υπόθεση του θανάτου της 28χρονης εγκύου, η οποία κατέληξε από αναφυλακτικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβίωσης στο νοσοκομείο της Άρτας.

Παράλληλα, η οικογένεια της γυναίκας κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ζητώντας άμεση εκταφή προκειμένου να γίνει νεκροψία–νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Συγγενείς της 28χρονης καταγγέλλουν ότι υπήρξαν σοβαρά λάθη στη διαχείριση του περιστατικού: απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της, χορήγηση αντιβιοτικού κατόπιν τηλεφωνικών οδηγιών και διαφωνία γιατρών για το αν έπρεπε να λάβει κεφαλοσπορίνη -την ουσία που, όπως αποδείχθηκε, της προκάλεσε το θανατηφόρο αλλεργικό σοκ.

Η οικογένεια επιμένει ότι η Σπυριδούλα, μητέρα ενός παιδιού και έγκυος στο δεύτερο, ήταν απολύτως υγιής, χωρίς ιστορικό αλλεργιών, και είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για μια μικρή αιμορραγία.

Η θέση του νοσοκομείου

Σύμφωνα με το νοσοκομείο Άρτας, η ασθενής εξετάστηκε στα εξωτερικά ιατρεία και κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή της. Όπως υποστηρίζουν πηγές, η χορήγηση προληπτικής αντιβίωσης σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι συνηθισμένη πρακτική.

Οι γιατροί δηλώνουν ότι αντέδρασαν άμεσα μόλις εκδήλωσε τα πρώτα συμπτώματα: αίσθημα δυσφορίας, ζάλη και εμετό, που εξελίχθηκαν γρήγορα σε αναφυλακτικό σοκ. «Όλοι οι γιατροί έσπευσαν στο πλευρό της, οι προσπάθειες ήταν υπεράνθρωπες, αλλά ο οργανισμός της δεν ανταποκρινόταν», ανέφεραν.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ σημείωσε ότι η εντατική βρίσκεται στον ίδιο όροφο με τη μαιευτική κλινική και ο εντατικολόγος ήταν δίπλα στην ασθενή μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Το κρίσιμο ερώτημα

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης τόνισε στο Mega ότι πρέπει να διαπιστωθεί εάν και πότε χορηγήθηκε αδρεναλίνη, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλεργίες μπορούν να εμφανιστούν απρόβλεπτα, ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση φαρμάκων.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι οι γιατροί πιστοποίησαν ως αιτία θανάτου το αναφυλακτικό σοκ και ότι τότε δεν ζητήθηκε νεκροψία από την οικογένεια.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχολίασε πως αν υπάρξουν ευθύνες πρέπει να αποδοθούν, ωστόσο «δεν μπορεί να ισοπεδώνεται το νοσοκομείο της Άρτας», το οποίο -όπως είπε- έχει σώσει ζωές σε δύσκολες συνθήκες.

Αντίστοιχη υπόθεση στην Κατερίνη

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από το 2019 στην Κατερίνη, όταν μια 29χρονη έγκυος, επίσης μετά από χορήγηση αντιβίωσης στην οποία ήταν αλλεργική, έχασε τη ζωή της. Στον φάκελό της υπήρχε σαφής ένδειξη για την αλλεργία, ωστόσο ο θεράπων γιατρός αγνόησε την προειδοποίηση.

Ο γιατρός καταδικάστηκε τον περασμένο Ιανουάριο σε τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή, ποινή που η οικογένεια χαρακτήρισε «χάδι», επισημαίνοντας ότι ποτέ δεν άκουσαν ούτε μία συγγνώμη.

