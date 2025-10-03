Απίστευτο περιστατικό στον Ασπρόπυργο: Πυροσβέστες κάλεσαν την... ΟΠΚΕ για να πάνε σε πυρκαγιά

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όπου πυροσβέστες που κλήθηκαν να κάνουν το καθήκον τους και να κατασβέσουν μια πυρκαγιά κάλεσαν την... ΟΠΚΕ για να πάνε στο σημείο, καθώς απειλήθηκαν με όπλο από άγνωστο άτομο.

Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, όταν οχήματα της Πυροσβεστικής έφτασαν στον καταυλισμό της Νέας Ζωής για να σβήσουν φωτιά, όπου Ρομά έκαιγαν καλώδια και στρώματα, σύμφωνα με το STAR.

Τότε κατά των πυροσβεστών ενός οχήματος κινήθηκαν τρία άτομα, ένας με ένα καδρόνι, ένας με λοστό και ένας με μπαλακλάβα, με τον τελευταίο να τους απειλεί με όπλο.

Έπειτα από το πρώτο περιστατικό, ανάλογη επίθεση δέχτηκε και δεύτερο πυροσβεστικό όχημα, κατά του οποίου κινήθηκε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα 7-8 ατόμων.

