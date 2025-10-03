Εξοργιστικό: Απέβαλαν 5χρονο από ιδιωτικό νηπιαγωγείο επειδή είναι διαβητικό

Αγανάκτηση και εκνευρισμό προκαλεί η καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ), σχετικά με την αποβολή ενός 5χρονου παιδιού από ιδιωτικό νηπιαγωγείο επειδή πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τόσο της οικογένειας του παιδιού όσο και της ΠΕΑΝΔ, η ανεπαρκής φροντίδα από τη σχολική νοσηλεύτρια παρολίγον να προκαλέσει σοβαρή υπογλυκαιμία στο παιδί. Η νοσηλεύτρια μάλιστα φέρεται να μην είχε την απαιτούμενη γνώση χειρισμού αντλίας ινσουλίνης και παρά το γεγονός ότι οι γονείς είχαν μεριμνήσει για τη σχετική εκπαίδευσή της από ειδικό, η ίδια δεν έδειξε κάποια διάθεση για περαιτέρω επιμόρφωση.

Τι ισχυρίστηκε η διοίκηση

Μολονότι το σχολείο γνώριζε για την πάθηση του παιδιού όταν αποδέχθηκε την εγγραφή του και παρότι είχε λάβει σχετικές οδηγίες από τον θεράποντα ιατρό, δικαιολόγησε την απόφαση του να αποβάλει το 5χρονο λέγοντας:

• Ο ήχος του αισθητήρα γλυκόζης «ενοχλούσε» τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

• Η συχνή ανάγκη του παιδιού να επισκέπτεται την τουαλέτα θεωρήθηκε «παρεμβολή» στη σχολική διαδικασία.

• Η κατανάλωση χυμού ή κράκερ για τη ρύθμιση του σακχάρου προκάλεσε αντιδράσεις σε άλλους μαθητές, καθώς – όπως καταγγέλλεται – δεν υπήρξε καμία προσπάθεια ενημέρωσης της τάξης για την ιδιαιτερότητα του συμμαθητή τους.

Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

Το απάνθρωπο αυτό περιστατικό δεν έχει επηρεάσει ψυχολογικά μόνο το 5χρονο παιδί, το οποίο εξαιτίας της πάθησής του βίωσε την εμπειρία της απόρριψης από το σχολικό του περιβάλλον, αλλά όλη η οικογένεια. Η μητέρα φέρεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, ενώ ο πατέρας είχε επιβαρυνθεί με δάνειο ώστε να μπορέσει να καλύψει τα δίδακτρα του ιδιωτικού νηπιαγωγείου.

Σε συνέχεια αυτών, η οικογένεια καλεί τις αρμόδιες Αρχές να εξετάσουν άμεσα το ζήτημα, ώστε να διασφαλιστεί η μη επανάληψη παρόμοιων περιστατικών, αλλά και να προστατευτούν τα δικαιώματα των παιδιών με χρόνιες παθήσεις στο σχολικό περιβάλλον.

Η ΠΕΑΝΔ από την πλευρά της προαναγγέλει τα εξής:

• Θα αποδοθούν ευθύνες στη σχολική μονάδα και στη νοσηλεύτρια για την ελλιπή υποστήριξη;

• Θα υπάρξει επίσημη γραπτή αιτιολόγηση για την απομάκρυνση του παιδιού;

• Θα αναλάβουν οι αρμόδιοι φορείς την αναγκαία παρέμβαση;

Πηγή: ethnos.gr