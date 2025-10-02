Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας - Μήνυμα του 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες

Με την κακοκαιρία να κινείται προς τα ανατολικά, προειδοποιητικό μήνυμα του 112 έφτασε στα κινητά σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες.

Στο μήνυμα που έφτασε στα κινητά όσων βρίσκονται σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες, σημειώνεται ότι από τις βραδινές ώρες απόψε έως και μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Από χθες το βράδυ βροχές και καταιγίδες σφυροκοπούν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα το σύστημα κινείται προς τα ανατολικά, με τους μετεωρολόγους να εφιστούν την προσοχή απόψε στα βόρεια και βορειοανατολικά, καθώς και σε νησιά του Αιγαίου.

Η πυροσβεστική στη διάρκεια της ημέρας δέχθηκε 8 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και πτώσεις δέντρων.

Σύμφωνα με το meteo.gr, στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις 20:20 και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι περιοχές όπου καταγράφηκε ύψος βροχής άνω των 90 χιλιοστών είναι η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων ( 92.6 και 91.4 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα).

Πηγή: iefimerida.gr