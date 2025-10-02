Κλειστή η κάθοδος Κηφισίας λόγω πορείας για τη Γάζα – Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Αθήνας

Λίγο μετά τις 22:00, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος της Κατεχάκη έως την Πανόρμου, εξαιτίας της πορείας για τη Γάζα.

Εκτός από τη λεωφόρο Κηφισίας, η οποία ήταν γεμάτη κόσμο λόγω της διαδήλωσης αλληλεγγύης προς τη Γάζα, την ίδια στιγμή, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση υπάρχει στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Καλλιρρόης, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Η Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν το κέντρο και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Πηγή: newsit.gr