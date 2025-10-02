«Είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές» - Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για το πεσμένο δέντρο στη Μπενάκη

Το δέντρο, που ξεριζώθηκε και έπεσε στην Εμμανουήλ Μπενάκη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας οδηγός μηχανής, είχε ελεγχθεί πρόσφατα από τους γεωπόνους και βρισκόταν σε πολύ καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου να επηρεάστηκε το ριζικό σύστημα από εργασίες Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή ιδιώτη.

Όλη η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων:

«Η Διεύθυνση Πρασίνου Δήμου Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την πόλη, σημειώθηκε πτώση πέντε δέντρων σε διάφορες περιοχές (Λυκαβηττός, Ψυρρή, Νέος Κόσμος, Εμμανουήλ Μπενάκη).

Το δέντρο επί της Εμμανουήλ Μπενάκη ήταν Ροβίνια ψευδοακακία, ηλικίας περίπου 35 ετών, το οποίο αποκολλήθηκε από τη βάση του κορμού (λαιμός). Το συγκεκριμένο δέντρο είχε ελεγχθεί πρόσφατα από τους γεωπόνους του Δήμου και βρισκόταν σε πολύ καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση, ενώ είχε κλαδευτεί το β΄ εξάμηνο του 2023. Σημειώνεται ότι τα δέντρα αυτού του είδους κλαδεύονται μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών ετών, μετά την τελευταία κλάδευσή τους.

Διερευνάται το ενδεχόμενο, τυχόν προηγούμενων εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή οποιονδήποτε ιδιώτη, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει το ριζικό σύστημα του εν λόγω υγειούς δέντρου.

Συνεργεία των Υπηρεσιών Πρασίνου & Καθαριότητας καθώς και της Δημοτικής Αστυνομίας, βρίσκονται σε διαρκή και πλήρη κινητοποίηση, για την αντιμετώπιση προβλημάτων, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα».

Πηγή: cnn.gr