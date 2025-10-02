Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα για το θάνατο της 28χρονης εγκύου

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης (2/10/25) η Εισαγγελία Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, στην υπόθεση θανάτου της 28χρονης εγκύου.

Η έγκυος από την Άρτα, που είχε ακόμα ένα μικρό παιδάκι, ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών, άφησε την τελευταία πνοή της από αναφυλακτικό σοκ που προκλήθηκε από χορήγηση αντιβίωσης.

Τα ερωτήματα είναι πολλά για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ένα από αυτά, είναι το γεγονός ότι η κοπέλα κηδεύτηκε την ίδια μέρα του θανάτου της, χωρίς να γίνει ιατροδικαστική πριν την ταφή.

Πηγές του νοσοκομείου είπαν στο Star ότι αυτό δεν έγινε γιατί δεν υπήρξε σχετικό αίτημα από τους συγγενείς της κοπέλας.

Συγγενικό πρόσωπο της κοπέλας καταγγέλλει μάλιστα, ότι άκουσε διαφωνία γιατρών έξω από το θάλαμο, σχετικά με το αν η γυναίκα θα πρέπει να πάρει κεφαλοσπορίνη, την ουσία δηλαδή στην οποία αποδείχθηκε ότι ήταν αλλεργική και την οδήγησε στο θάνατο.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η οικογένεια της 28χρονης κατέθεσε μήνυση στην Εισαγγελία της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, παράλληλα με αίτημα εκταφής.

Η οικογένεια της γυναίκας που ήταν έγκυος στον δεύτερο μήνα και είχε πάει λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο με κολπική αιμορραγία, δεν γνώρισε ότι είχε σχετικό δικαίωμα με αποτέλεσμα να μην έχει ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων.

Η οικογένεια της 28χρονης υποστηρίζει πως η νεαρή μητέρα ήταν υγιέστατη μέχρι και πριν από λίγες μέρες. Πήγαινε στη δουλειά της κανονικά. Τίποτα δεν προμήνυε αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο της Άρτας.

Ξάδελφός της, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε τα όσα συνέβησαν.

«Λέει την Κυριακή ήμασταν μια χαρά, πήγαμε στο νοσοκομείο με μία απλή αιμορραγία. Το μωρό ζούσε κανονικά, δεν απέβαλε ή κάτι και της κάνανε μία ένεση εκεί πέρα και στο 20λεπτο επάνω της έκλεισε το οξυγόνο τα πάντα και έκανε εμετό, έπαθε εισρόφηση. Μετά πρέπει να έπαθε και μια ανακοπή. Στο 20λεπτο επάνω πρήζεται και φράζει την ανάσα, κάνει εμετό και μετά από εκεί και πέρα… Δεν το έχει ξαναπάθει. Νομίζω της είχαν ξανακάνει αυτή την ένεση, αν έκαναν την ίδια φυσικά και δεν έκαναν κάτι άλλο. Δεν είχε κάποια αλλεργία, γιατί λέει και στο πρώτο κοριτσάκι, το είχε ξαναπάθει, της κάνανε την ένεση. Δεν έπαθε αλλεργικό σοκ (τότε)».

Πηγή: newsit.gr