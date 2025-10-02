Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ο διάλογος Κοκλώνη με τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού - «Ο δικός σου είναι κατακόκκινος»

Νέοι διάλογοι, αυτή τη φορά του Νίκου Κοκλώνη με τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη, βγήκαν στο φως της δημοσιότητας.

Ο διάλογος επιβεβαιώνει πως ο γνωστός παρουσιαστής γνωριζόταν με τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού και μάλιστα συνεργάζονταν, αν και ο ίδιος ο Ν. Κοκλώνης αρνήθηκε κάθε εμπλοκή γύρω από την υπόθεση.

Ωστόσο, πληροφορίες θέλουν τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού να έχει επισκεφθεί τα γραφεία της εταιρείας του Ν. Κοκλώνη.

Στον επίμαχο διάλογο, ο Νίκος Κοκλώνης ενημερώνει τον Άρη Ηλιάδη για κάποιον συνεταίρο του ότι είναι «κατακόκκινος» στα τραπεζικά συστήματα.

Στο τέλος, συνεννοούνται για να ξαναμιλήσουν ή και να βρεθούν από κοντά.

Ο διάλογος του προέδρου του Αχαρναϊκού με τον Ν. Κοκλώνη

Ν. Κοκλώνης: Έλα...

Α. Ηλιάδης: Πού είσαι, ρε πρόεδρε της καρδιάς μας;

Ν. Κοκλώνης: Εδώ, σε ραντεβού. Εσύ;

Α. Ηλιάδης: Σε ραντεβού, είσαι καλά;

Ν. Κοκλώνης: Τι κάνει αυτός ο ανθρωπάκος που σου έστειλα;

Α. Ηλιάδης: Ο δικός μου είναι, συνέταιρός μου είναι.

Ν. Κοκλώνης: Ξέρω, μωρέ, είναι κατακόκκινος παντού.

Α. Ηλιάδης: Γιατί;

Ν. Κοκλώνης: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, να το γνωρίζεις.

Α. Ηλιάδης: Τίποτα δεν έχει κάνει, πού είναι κατακόκκινος;

Ν. Κοκλώνης: Παντού, παντού.

Α. Ηλιάδης: Όταν λες παντού;

Ν. Κοκλώνης: Δεν αναφέρομαι σε εμάς που ξεπερνάμε τα προβλήματα, αναφέρομαι στης άλλης...

Α. Ηλιάδης: Όχι ρε, καμία σχέση.

Ν. Κοκλώνης: Ε, σου λέω έχει πρόβλημα.

Α. Ηλιάδης: Τι πρόβλημα, για πες μου να ξέρω, είναι κάτι από εμάς;

Ν. Κοκλώνης: Δεν έχει σχέση με εμάς, έχει σχέση η τράπεζα, δε θα του ανοίξει ποτέ λογαριασμό να ξέρεις, χτύπησε ήδη σε ένα τερματικό της Eurobank στα κεντρικά, ενημερώθηκα σήμερα, γιατί θα δω τις εταιρείες εγώ.

Α. Ηλιάδης: Ναι, ναι, στη Eurobank το 'χαμε κάνει αυτό.

Ν. Κοκλώνης: Ε, είδες;

Α. Ηλιάδης: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Ν. Κοκλώνης: Έχει και είναι και χτυπημένη σε όλες τις συστημικές.

Α. Ηλιάδης: Μάλιστα, οκ, τον έχουμε στην..., πώς το λένε, στην τέτοια, στη Eurobank, είχαμε ένα θέμα, ναι, είχαμε ένα θέμα.

Ν. Κοκλώνης: Περιμένω εν τω μεταξύ τους δικούς μας.

Α. Ηλιάδης: Ναι.

Ν. Κοκλώνης: Να δω τι στον π@@@@ο γίνεται με όλα αυτά. Εγώ συναντήθηκα την Παρασκευή που μας πέρασε, γιατί είχα και κάτι άλλες, μου 'χες στείλει ένα μήνυμα που σου 'χα πει, αλλά δεν τον είχα δει.

Α. Ηλιάδης: Ναι.

Ν. Κοκλώνης: Το να είστε χαρούμενοι και τέτοια.

Α. Ηλιάδης: Ναι.

Ν. Κοκλώνης: Και λέω τι θα γίνει, θέλω να φύγω, και μου λέει έχει τελειώσει η μία και τελειώνει και η δεύτερη και είναι όλες κανονικά τις περιμένετε. Λέω του το 'χω πει να κοιτάει ο Άρης.

Α. Ηλιάδης: Ναι, τα κοιτάω, δεν έχω τίποτα.

Ν. Κοκλώνης: Το ξέρω (ακατάληπτη λέξη)

Α. Ηλιάδης: Με τη Θεσσαλονίκη, θέλω να μου πεις με τη Θεσσαλονίκη τι γίνεται.

Ν. Κοκλώνης: Λείπει η καρ@@@α, ναι.

Α. Ηλιάδης: Ναι, έχω και μία στο τέταρτο, ρε φίλε, που μου βγήκε σε τέτοιο, εκεί να το...

Ν. Κοκλώνης: Αυτό που 'χαμε πει.

Α. Ηλιάδης: Ναι, να την κατεβάσω ή να την αφήσω;

Ν. Κοκλώνης: Όχι, δεν θα κατεβάσεις τίποτα, θα σου πούμε πού θα πάει.

Α. Ηλιάδης: Ναι, αλλά είναι, είναι μέχρι την Παρασκευή, πρέπει να μου πεις τι να κάνω.

Ν. Κοκλώνης: Θα σου πω σήμερα αργά το βράδυ.

Α. Ηλιάδης: Ή αύριο να κάνουμε ένα ραντεβού, να σε δω και λίγο από κοντά.

Ν. Κοκλώνης: Εντάξει, καλύτερα.

Α. Ηλιάδης: Έγινε, έγινε, εντάξει, άντε, φιλιά.

Ν. Κοκλώνης: Έγινε, φιλιά.

Πηγή: iefimerida.gr