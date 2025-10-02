Ελεύθερος ο Βασίλης Παϊτέρης που είχε συλληφθεί για χρέη στο Δημόσιο

«Είναι ένας άνθρωπος του λαού, δεν έχει κλέψει δημόσιο χρήμα. Δεν είναι 850.000 ευρώ, είναι πολύ λιγότερα» είπε ο δικηγόρος του Βασίλη Παϊτέρη, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, αναφερόμενος στα χρήματα που χρωστάει στο Δημόσιο ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος στο Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου, ο Βασίλης Παϊτέρης αφέθηκε ελεύθερος. «Παρασταθήκαμε ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών και ο πελάτης μας ο Βασίλης ο Παϊτέρης είναι ελεύθερος να πάει στα 7 παιδιά του, στην γυναίκα του, στην οικογένειά του» είπε.

Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη για χρέη στο δημόσιο το περασμένο Σάββατο μετά από έλεγχο.

«Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει παλιά στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ. Με έπιασαν στον δρόμο για την συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα», έχει πει ο τραγουδιστής ενώ ήταν ακόμα κρατούμενος στη ΓΑΔΑ.

Όπως αποκάλυψε δημοσίευμα της Espressο σε βάρος του Βασίλη Παϊτέρη εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερσης οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως.

Ο Βασίλης Παϊτέρης είναι σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παλαιότερα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Πηγή: newsit.gr