Πάνος Ρούτσι: Ο Άδωνις Γεωργιάδης όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του - Δεν κάνω βήμα πίσω

Ο Πάνος Ρούτσι, που εδώ και 18 ημέρες βρίσκεται σε απεργία πείνας ζητώντας να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του, απάντησε στον υπουργό Υγείας.

Ο Πάνος Ρούτσι, που εδώ και 18 ημέρες βρίσκεται σε απεργία πείνας ζητώντας να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του, απάντησε στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που δήλωσε πως «όσοι συμβουλεύουν τον κ. Ρούτσι να αρνείται επανειλημμένως και καθημερινώς τις προσφερόμενες από το ΕΚΑΒ εξετάσεις του, αναλαμβάνουν και την ποινική ευθύνη εάν πάθει κάτι η υγεία του».

Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους: «Έχω δώσει μια υπόσχεση στο παιδί μου και δεν θα σταματήσω λεπτό μέχρι να μάθω την αλήθεια».

«Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»

Απαντώντας στον κ. Γεωργιάδη, ο κ. Ρούτσι τόνισε: «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του» και διερωτήθηκε αν ο υπουργός «έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που παίρνει».

Αναφερόμενος σε όσους τον κατηγόρησαν ότι βρέθηκε σε ξενοδοχείο για «διακοπές», ξεκαθάρισε:

«Στο ξενοδοχείο πήγα γιατί φοβόμασταν μήπως στην πορεία ρίξουν χημικά και δακρυγόνα. Είμαι 18 μέρες εδώ, όχι για διακοπές όπως λέει, ούτε τρώω από εδώ κι από εκεί. Είναι ντροπή του».

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν για τη δικηγόρο του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Ρούτσι υπήρξε κατηγορηματικός: «Δεν μου έδωσε καμία εντολή. Ό,τι κάνω το κάνω επειδή το θέλω εγώ. Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι δικηγόρος μου και λειτουργεί με αυτά που εγώ μεταφέρω, οπότε ακόμα και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα».

«Ό,τι εντολή παίρνει η Κωνσταντοπούλου την παίρνει από εμένα και τη γυναίκα μου. Να σταματήσουν να ρίχνουν λάσπη», τόνισε.

«Θέλω τοξικολογικές και όχι τεστ DNA»

Ο πατέρας επιμένει στο αίτημά του να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και όχι DNA:

«Εγώ αρνήθηκα την αίτηση που δεχθήκαμε. Όχι η κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν με αφήνουν να δω από τι πέθανε το παιδί μου».

«Έδωσα υπόσχεση στο παιδί μου»

Συγκινημένος, τόνισε πως δεν είχε άλλη επιλογή:

«Για να φτάσω σε αυτό το σημείο δεν υπήρχε άλλη λύση. Θέλω και έχω δώσει μια υπόσχεση στο παιδί μου ότι θα μάθω από τι έφυγε και θα το μάθω. Δεν θα σταματήσω ούτε λεπτό μέχρι να μάθω την αλήθεια».

«Δεν κάνω βήμα πίσω»

Κλείνοντας, έστειλε σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση:

«Η κυβέρνηση αυτή πρέπει επιτέλους να σεβαστεί το αίτημά μου. Δεν κάνω βήμα πίσω».

