Πλακιάς: «Είτε μας κορόιδευαν είτε είναι και η Κοβέσι μέσα στο κόλπο»

Αιχμές μετά τη συνέντευξη Τύπου της Λάουρα Κοβέσι άφησε ο Νίκος Πλακιάς, κάνοντας λόγο για «δούλεμα».

«Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη» αναφέρει μεταξύ άλλων ο πατέρας που έχασε τις κόρες του στην εθνική τραγωδία στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Πλακιάς επικαλείται δηλώσεις που όπως είπε έκανε η Ευρωπαία Εισαγγελέας: «"Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει. Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο". Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε».

«Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ένας να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη» τονίζει ο Νίκος Πλακιάς και προσθέτει:

«Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».

