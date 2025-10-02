Νέοι διάλογοι του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια: «Ενημερώστε για την ημερομηνία πληρωμής», «έχουν φύγει αγάπη»

Στη δημοσιότητα έρχονται νέες συνομιλίες μελών του κυκλώματος που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων, την οποία αποκάλυψε το ελληνικό FBI.

Ήδη από χθες έχει γίνει γνωστό ότι «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, ενώ στις έρευνες αναφέρεται και το όνομα του παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη. Ο τελευταίος, πάντως, αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή και προαναγγέλλει την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη.

Μετά τις πρώτες συνομιλίες που ήρθαν στο φως, το iefimerida.gr δημοσιεύει και νέα ντοκουμέντα από συνομιλίες όσων φέρεται να εμπλέκονται.

Οι νέες συνομιλίες -«Ενημερώστε για την ημερομηνία πληρωμής»

Συνεργάτης: Έλα.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν έχει εμφανιστεί, αυτό θα μπει αυτόματα, αυτό είναι το κομμάτι, δεν έχει εμφανιστεί για να κάνουμε αίτημα.

Συνεργάτης: Θέλω να κάνεις, εσύ αυτή την στιγμή έχεις

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν μας αφήνει.

Τότε στη συνομιλία παρεμβαίνει ο άνδρας με το όνομα Νίκος.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έ;

Νίκος: Άρη.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έλα Νίκο.

Νίκος: Κάνε ένα αίτημα και πες, περιμένουμε την επιστροφή τάδε.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.

Συνεργάτης: Κάνε ένα αίτημα ρε φίλε, κάνε ένα.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να κάνω.

Νίκος: Όπως «ακατάληπτη λέξη» είπα, τίποτα άλλο, για να πάρω τηλέφωνο.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Περιμένουμε την επιστροφή τάδε να πω;

Νίκος: Ναι περιμένουμε.

Συνεργάτης: Ρε φίλε.

Νίκος: Την επιστροφή του φόρου παρακράτησης τάδε.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν

Συνεργάτης: Δεν είναι όλοι «ακατάληπτη λέξη»

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν

Συνεργάτης: Στον τάδε λογαριασμό.

Νίκος: Στον τάδε λογαριασμό ή

Συνεργάτης: Αυτό.

Νίκος: Αυτό τίποτε άλλο δεν θα γράψεις εσύ.

Συνεργάτης: Όταν κάνατε την επιστροφή του φόρου ε, προστηθ, ε , παρακράτησης,

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.

Συνεργάτης: πως την κάνατε;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Την στείλαμε κανονικά με τα

Νίκος: Ναι μετά πρέπει να στείλεις

Συνεργάτης: Ναι πρέπει

Νίκος: Για να μην περιμένεις.

Συνεργάτης: Ένα λεπτό, πρέπει να στείλεις ένα αίτημα και να λες, έχουμε ζητήσει την επιστροφή παρακράτησης τάδε, παρακαλώ ενημερώστε μας για την ημερομηνία πληρωμής της και τα χρήματα να μπούνε στον τάδε λογαριασμό, αυτό, κάνεις αυτό και μιλάμε.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν γίνεται έτσι ρε παιδιά αυτά μπαίνουνε, μόλις το κάνω αυτό

Συνεργάτης: Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα κάνω λάθος, θα χάσουμε την εταιρεία, αυτό είναι, το παίρνει το ΑΦΜ κάποιος και το περνάει σε ένα δευτερόλεπτο, αν ήτανε, αφού για αυτό ρώτησα εγώ τον Νίκο εκεί και μου είχε πει ο Νίκος ότι έχω μιλήσει.

Νίκος: Έχουν φύγει αγάπη σου λέω.

Συνεργάτης: Κλείσε να συνεννοηθούμε και θα σου πω, θα σου πω.

