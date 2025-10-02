Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» σε κεντρικούς δρόμους – Μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις λόγω βροχής

Η κακοκαιρία, με την έντονη βροχή, έφερε κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της Αθήνας με σχεδόν όλους τους οδικούς άξονες να βρίσκονται στα κόκκινα από την κίνηση το απόγευμα της Πέμπτης 02.10.2025.

Η δυνατή βροχή, που πέφτει σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, δυσχεραίνει πολύ την ήδη βεβαρημένη κίνηση στους δρόμους με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή.

Τα σημαντικότερα προβλήματα παρουσιάζονται στον Κηφισό, που από τον Πειραιά έως τον κόμβο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση, δεν κινείται τίποτα ενώ αντίστοιχο χάος υπάρχει και στην κάθοδο, από Βαρυμπόμπη έως Λένορμαν.

Μεγάλο είναι το μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και κάθοδο της Κηφισίας και Μεσογείων. Η κατάσταση δεν είναι διαφορετική και στο κέντρο της Αθήνας.

Η κίνηση στους δρόμους

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Και στην Αττική οδό υπάρχουν καθυστερήσεις που φτάνουν ως και τα 30 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

άνω των 30΄από Παιανία έως Μεταμόρφωση,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στην Περ. Υμηττού 10’-15’ έξοδος για Καρέα.

Υπενθυμίζεται ότι προβλήματα υπάρχουν και στις γραμμές του τραμ στον Άλιμο, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί σε 4 σταθμούς.

