«Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν» - Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ που τραυματίστηκε στη Μύκονο με γουρούνα

Ο Τομ Γκρίνγουντ, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ιδρυτής της Volt και CEO της Velocity, έπειτα από μια σοβαρή μάχη για τη ζωή του εξαιτίας τροχαίου στην Μύκονο που κράτησε 40 ημέρες, πήρε χθες εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο τραυματισμός του επιχειρηματία σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου, όταν ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στη Μύκονο, οδηγώντας μια τετράτροχη μηχανή τύπου ATV, γνωστή και ως «γουρούνα». Ο Γκρίνγουντ έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τοιχίο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Αρχικά, υπήρξε φόβος πως δε θα άντεχε τη μεταφορά με το ελικόπτερο της ιδιωτικής του ασφάλειας προς την Αθήνα, καθώς υπήρχε κίνδυνος να πεθάνει κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ωστόσο, η λύση ήρθε από το ΕΚΑΒ, το οποίο με ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Εκεί χειρουργήθηκε και παρέμεινε για αρκετές ημέρες στην Εντατική.

Ο Γκρίνγουντ μάλιστα εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του στους Έλληνες γιατρούς που στάθηκαν δίπλα του και του έσωσαν τη ζωή. «Εμπιστεύομαι τους Έλληνες που με έσωσαν» όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, στέλνοντας μήνυμα αναγνώρισης για την προσπάθεια του ιατρικού προσωπικού.

Ο Γκρίνγουντ, που παραθέριζε στη Μύκονο όταν συνέβη το ατύχημα, αποφάσισε να παραμείνει στη Γλυφάδα σε ενοικιαζόμενη κατοικία, όπου συνεχίζει την αποκατάστασή του υπό την επίβλεψη των Ελλήνων ιατρών.

