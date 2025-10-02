Άρτα: Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης από αλλεργικό σοκ

Την τελευταία της πνοή άφησε μια 28χρονη έγκυος μετά από αλλεργικό σοκ που προκλήθηκε από τη χορήγηση αντιβίωσης στο νοσοκομείο της Άρτας.

Η έγκυος επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Άρτας με πόνους στην κοιλιά και μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη «κατέληξε». Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι έγινε η κηδεία της άτυχης εγκύου χωρίς να έχει προηγηθεί ιατροδικαστική εξέταση σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι συγγενείς της 28χρονης δεν μπορούν να πιστέψουν πώς χάθηκε ο άνθρωπός τους και θεωρούν ότι της χορηγήθηκε χωρίς δικαιολογία αντιβίωση, ενώ πέρα της κολπικής δεν της έκαναν άλλες εξετάσεις.

Οι γυναικολόγοι υποστηρίζουν ότι όταν υπάρχει κίνδυνος αποβολής, η αντιβίωση δεν αποτελεί την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή. Θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί αιματολογικές εξετάσεις για να χορηγηθεί αντιβίωση. Το ερώτημα είναι αν στην έγκυο έγιναν όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις.

Από την άλλη πρέπει να διαπιστωθεί κάτω από ποιες συνθήκες της χορηγήθηκε ενδοφλέβεια αντιβίωση και αν την παρακολουθούσαν οι γιατροί.

Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί πότε κλήθηκαν οι αναισθησιολόγοι και οι εντατικολόγοι αν και υπήρχε χρόνος να της κάνουν αδρεναλίνη ή έπρεπε να την διασωληνώσουν εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής της.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου.

Σημειώνεται ότι η 28χρονη ήταν και μητέρα ενός 2χρονου κοριτσιού.

Η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας



«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ. Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της», καταλήγει η ανακοίνωση.

