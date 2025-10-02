Τραγωδία στην Πέτρου Ράλλη - Οδηγός μηχανής παρέσυρε 44χρονο με πατίνι και τον εγκατέλειψε

Όλα έγιναν στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγία Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό, γύρω στις 06:15 το πρωί. Όλα δείχνουν πως ο οδηγός της μηχανής παρέσυρε τον 44χρονο με καταγωγή από το Μπαγκλαντές και τον εγκατέλειψε στο σημείο. Πλάνα από τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος αναζητά η αστυνομία.
Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία ο οποίος φτάνοντας στο Τζάνειο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.
Η αστυνομία αναζητά τον οδηγό της μηχανής και παίρνει καταθέσεις ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.
