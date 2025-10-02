«Θα μας σκότωναν για δύο νοίκια»: Σοκάρει η περιγραφή για την επίθεση στην Άνοιξη με μαχαίρι και ρόπαλο

"Μου χρωστούσαν ενοίκια…". Κι όμως με αυτά τα λόγια φέρεται να αιτιολόγησε τις πράξεις του στους Αστυνομικούς, ο 31 ετών άνδρας ο οποίος το βράδυ της Τρίτης επιτέθηκε στους ενοικιαστές του σπιτιού του στην Άνοιξη Αττικής.

Με ένα ρόπαλο και ένα μαχαίρι, ο δράστης αποφάσισε να πάρει το νόμο στα χέρια του, καθώς όπως ανέφερε στις αρχές, η οικογένεια που έμενε στην κατοικία, αγνοούσε τις οχλήσεις του και του χρωστούσε μεγάλο χρηματικό ποσό.

Από τα άγρια χτυπήματα του ιδιοκτήτη, η 74χρονη μητέρα του ενοικιαστή υπέστη κάταγμα στο πόδι, ενώ στο νοσοκομείο με εκδορές στο πρόσωπο και στα άκρα, μεταφέρθηκαν ο 86χρονος σύζυγος της και ο 44χρονος γιος της. Την ώρα της επίθεσης, στο σπίτι βρισκόταν και η σύζυγος του 44χρονου, η οποία διανύει τον πέμπτο μήνα κύησης.

"Την τράβηξε και την έσυρε στα σκαλοπάτια, θα μας σκότωναν, έτοιμοι ήταν. Μαχαίρι κρατούσε ο ένας…", περιγράφει μιλώντας στο Mega, το θύμα της επίθεσης, που είδε το δράστη να χτυπάει τους γονείς του με βία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι χρωστούσε δύο ενοίκια στον ιδιοκτήτη. Οι αστυνομικοί αναζητούν ένα ακόμα άτομο που φέρεται να περίμενε τον δράστη έξω από το σπίτι, χωρίς όμως η αναφορά να έχει επιβεβαιωθεί.

Η 76χρονη γυναίκα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο στο τραυματισμένο πόδι της την Παρασκευή. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν, άγνωστοι είχαν βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο της οικογένειας, με τις αρχές να εξετάζουν αν το συμβάν συνδέεται με το χρέος των ενοικίων.

Σε βάρος του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, αυτοδικία, φθορά ξένης περιουσίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

