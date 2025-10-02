Το «κενό» στον ΚΟΚ που ενθαρρύνει μεθυσμένους παραβάτες να εγκαταλείπουν το σημείο

Το απόλυτο… κενό του ΚΟΚ, που ουσιαστικά παροτρύνει τον παραβάτη που βρίσκεται υπό την επήρεια μέθης να εγκαταλείψει το σημείο, είναι αυτό που ζητούν ειδικοί να καλυφθεί με νέα νομοθεσία, με αφορμή το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο ίδιος διατείνεται ότι στο συμβάν στη Φιλοθέη με την πρόκληση ζημιών σε τρία οχήματα και έναν τοίχο δεν βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί καθώς εγκατέλειψε το σημείο και εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα πολλές ώρες αργότερα.

Το ισχύον πλαίσιο ουσιαστικά προβλέπει ότι οι παραβάτες που έχουν καταναλώσει το αλκοόλ το καλύτερο που έχουν να κάνουν για να πέσουν στα «μαλακά» είναι να εγκαταλείψουν, ώστε η μέθη να μην αποδειχτεί ποτέ.

Πώς μπορεί να αναθεωρηθεί η διάταξη του άρθρου 43 του ΚΟΚ; Σε περίπτωση εγκατάλειψης, να τεκμαίρεται αυτόματα ότι ο υπαίτιος οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ στη μέγιστη κλίμακα (πάνω από 1,2 g/l).

Έτσι, ο μη μεθυσμένος παραβάτης θα έχει ένα ισχυρό αντικίνητρο να μην εγκαταλείψει το σημείο του τροχαίου -καθώς θα τιμωρηθεί πιο αυστηρά σαν να ήταν μεθυσμένος- αλλά και ο μεθυσμένος επίσης δεν θα κερδίζει κάτι, παρά μόνο θα υπόκειται στη βαρύτερη διάταξη του νόμου αφού θα έχει εγκαταλείψει.

Η πρόταση αυτή κατατέθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2025 από τον συγκοινωνιολόγο Κίμωνα Λογοθέτη την ποινικολόγο Εβίτα Βαρελά κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία του νέου ΚΟΚ, ωστόσο δεν ενσωματώθηκε στις ρυθμίσεις.

Ο Κίμων Λογοθέτης σχολιάζει στο Newsbomb: «Η φυγή από τον τόπο ενός ατυχήματος αποτελεί μια άκρως αντικοινωνική και επικίνδυνη συμπεριφορά, που υπονομεύει την ίδια τη βάση της κοινωνικής ευθύνης και της οδικής ασφάλειας. Για τον λόγο απαιτείται η αναθεώρηση του άρθρου 43 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με την εισαγωγή τεκμηρίου μέθης για κάθε οδηγό που εγκαταλείπει το σημείο του συμβάντος.

Η θεσμοθέτηση αυτού του τεκμηρίου θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε όσους επιλέγουν να «εξαφανιστούν» μετά από πρόκληση ατυχήματος, είτε αφήνοντας αβοήθητο έναν συνάνθρωπο στην άσφαλτο, είτε προξενώντας φθορές σε ξένες περιουσίες και επιχειρώντας να διαφύγουν. Μόνο έτσι θα σταλεί ένα σαφές μήνυμα ότι η κοινωνία δεν ανέχεται την ανευθυνότητα, την αδιαφορία και τον κυνισμό στον δρόμο. Είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης».

