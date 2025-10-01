Τέμπη: Αναβολή στην εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Αναβολή μίας εβδομάδας παίρνει η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η διαδικασία εκταφής του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, που σκοτώθηκε στην εθνική τραγωδία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από δικαστικές πηγές, η διαδικασία της εκταφής αρχικά είχε οριστεί την Παρασκευή, ωστόσο υποβλήθηκε αίτημα της πληρεξούσιου δικηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπουλου για ορισμό τεχνικών συμβούλων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 17η ημέρα την απεργία πείνας, καθώς η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ενέκρινε το αίτημα του για την άδεια εκταφής του γιου του μόνο για την ταυτοποίηση μέσω DNA της σορού του.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» είναι το μήνυμα που στέλνει ο Πάνος Ρούτσι.

Σύμφωνα με την παθολόγο-λοιμωξιολόγο που τον εξέτασε την Τρίτη (30/9), ο οργανισμός του είναι σε οριακή κατάσταση, καθώς παρουσιάζει ταχυκαρδίες και εξάντληση, ενώ όπως τόνισε «θα έπρεπε ήδη να του χορηγείται ορός.

Την ίδια στιγμή συγκινητική είναι η αλληλεγγύη του κόσμου που συρρέει καθημερινά στο Σύνταγμα, με μαθητές σήμερα να δίνουν μία θερμή αγκαλιά στον χαροκαμένο πατέρα.

Πηγή: ethnos.gr