Grokipedia: Η «απάντηση» του Έλον Μασκ στην Wikipedia

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας νέας πλατφόρμας εγκυκλοπαίδειας με την ονομασία «Grokipedia», μέσω της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ανταγωνιστή της Wikipedia.

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X χαρακτήρισε τη νέα υπηρεσία ως «μαζική βελτίωση» της διάσημης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας, της οποίας τα λήμματα δημιουργούνται και επιμελούνται από εθελοντές.

Ο δισεκατομμυριούχος κατηγορεί τη Wikipedia για πολιτική προκατάληψη, ισχυριζόμενος ότι αντανακλά αριστερές απόψεις.

Λίγο πριν την ανακοίνωση, ο Ντέιβιντ Ζακς, σύμμαχος του Μασκ και πρόσφατα διορισμένος από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επίτροπος αρμόδιος για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, είχε ασκήσει κριτική στη χρήση πληροφοριών της Wikipedia για την εκπαίδευση λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης.

Το όνομα «Grokipedia» προέρχεται από το chatbot Grok της xAI, το οποίο, σύμφωνα με τον Μασκ, «αναζητεί την αλήθεια στο μέγιστο βαθμό». Ωστόσο, το Grok έχει προκαλέσει αντιδράσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς προκάλεσε αντισημιτικά σχόλια που η εταιρεία απέδωσε σε λάθη προγραμματισμού.

