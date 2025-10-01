Μητσοτάκης από Κοπεγχάγη: Έχει έρθει η ώρα ώστε να ενεργοποιήσει η Ευρώπη πόρους για την Άμυνα

«Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πια ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας όπως πχ η αντιπυραυλική προστασία ή όπως το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones, ένα από τα σχέδια, που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία αναμένεται να συζητηθούν σήμερα» διεμήνυσε προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πάντως, ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Πρέπει, προφανώς, να καλύπτονται τα νοτιοανατολικά, αλλά και τα νότια σύνορα, ώστε η Ευρώπη να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκης κατά την προσέλευση του στην άτυπη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη:

«Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα για τη γεωστρατηγική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η γενικότερη παγκόσμια γεωπολιτική αναταραχή δημιουργούν, θα έλεγα, την αίσθηση του κατεπείγοντος ως προς την ανάγκη η Ευρώπη, επιτέλους, να περάσει από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση.

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες εκείνες που εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν τις αμυντικές τους δαπάνες σε επίπεδο πολύ υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε αυτό, δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ για τις αμυντικές μας δαπάνες για τα επόμενα χρόνια.

Έχει έρθει, όμως, η ώρα, η Ευρώπη πια να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, όπως, παραδείγματος χάρη, η αντιπυραυλική προστασία ή όπως αυτό το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones, που είναι ένα από τα σχέδια τα οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία θα συζητηθούν σήμερα.

Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Προφανώς, πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η ήπειρός μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής».

Πηγή: newsbomb.gr