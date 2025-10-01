Γρηγόρης Αρναούτογλου για Βασίλη Μπισμπίκη: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» (vid)

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη και το τροχαίο που ενεπλάκη τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στην Φιλοθέη, παρασύροντας τρία οχήματα, μία γκαραζόπορτα και μία μάντρα, μίλησε σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Τον κ. Μπισμπίκη συγκεκριμένα δεν έχω να σχολιάσω τίποτα γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Γενικά όμως μιλάω, και ήμουν ένας από τους ανθρώπους που φωνάζει από νωρίς, η μάνα μου να είναι, ο πατέρας μου, ο γιος μου, φυλακή. Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή. Δεν πα’ να είναι ο γιος μου, ούτε μάνα μου. Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ», δήλωσε ο παρουσιαστής.

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήταν μία φοβερή ζημιά» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

Στις 8/10 δικάζεται ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, με φθορές σε τρία αυτοκίνητα, μία γκαραζόπορτα σπιτιού και μία μάντρα.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και πως ενημέρωσε την Αστυνομία, οι περίοικοι ωστόσο λένε ότι είχε εξαφανιστεί.

«Το πρωί, ένα γειτονάκι που πήγαινε στον στρατό, 07.00 η ώρα, είδε τον χαμό, πήρε το 100 και μας ειδοποίησε η μαμά του και κατεβήκαμε γύρω στις 07.30. Από εκεί και ύστερα ειδοποιήθηκαν όλοι οι γείτονες. Δεν ακούσαμε κάτι φοβερό», λέει κάτοικος της περιοχής και θύμα του τροχαίου.

«Δεν βρήκαμε τίποτα, αυτά είναι αστειότητες», λέει η ίδια σχετικά με το σημείωμα που υποστηρίζει ότι άφησε ο ηθοποιός στα χτυπημένα αυτοκίνητα.

«Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας».

Όπως λέει η ίδια:

«Ήταν μία φοβερή ζημιά, τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα».

«Μου πήρε παραμάζωμα τον μαντρότοιχο, την κάτω είσοδο του σπιτιού μου. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τον σωλήνα φυσικού αερίου. Με τρία μωρά μέσα στο σπίτι, εγώ τρελάθηκα όταν είδα όλο αυτό, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν λίγο παραπέρα χτύπαγε το αυτοκίνητο».

Πηγή: newsbomb.gr