Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός

Η υπόθεση των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων, που ερευνά το «ελληνικό FBI», αποκτά νέες διαστάσεις, καθώς στις αρχές εξετάζουν και τιμολόγια της εταιρείας BarkingWell του Νίκου Κοκλώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την άρση τραπεζικού απορρήτου της «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» που ανήκει στον φερόμενο ως εγκέφαλο πρόεδρο του Αχαρναϊκού Άρη Ηλιάδη εντοπίστηκαν πέντε τιμολόγια πώλησης, ύψους 1.533.534,80 ευρώ, εκδοθέντα τον Απρίλιο 2025 προς την «BARKINGWELL MEDIA AE» του τηλεοπτικού παραγωγού, Νίκου Κοκλώνη, με τον οποίο ο Ηλιάδης συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές Φ.Π.Α. που ανέμενε στις «εικονικές» εταιρείες που διαχειριζόταν.



Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον κ. Κοκλώνη, προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις «εικονικές» εταιρείες που διαχειρίζεται ο Ηλιάδης, πλην όμως τα προαναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν.



Σημειώνεται ότι ερωτηθείς από το ontime24.gr, ο Νίκος Κοκλώνης είπε: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».



Όπως προκύπτει, καταγράφηκαν ακόμη συναντήσεις των δύο ανδρών τόσο στα γραφεία των εταιρειών του κ. Κοκλώνη στην Κάντζα Αττικής όσο και στην πατρική οικία του Ηλιάδη στις Αχαρνές Αττικής.



Στο πλαίσιο της υπόθεσης καταγράφηκαν νόμιμα τηλεφωνικές συνομιλίες του Ηλιάδη τόσο με τον Παύλο Πιπερίδη όσο και με τον στενό συνεργάτη του Πιπερίδη και οικονομικό διαχειριστή των εταιρειών του Νίκου Κοκλώνη, Μιλιάδη Λιασσα.



Για τους Πιπερίδη και Λιασσα, δεν προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με την εμπλοκή τους στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, πλην όμως από τις μεταξύ τους συνομιλίες διαπιστώθηκε ότι τόσο ο Πιπερίδης όσο και ο Λιάσσας επιθυμούν και επιδιώκουν τη λήψη των παράνομων επιστροφών χρηματικών ποσών από τον Ηλιάδη, προκειμένου ο τελευταίος να επιστρέψει τα χρήματα που έχει δανειστεί από τον Πιπερίδη, αλλά και να πληρώνει τα έξοδα κίνησης ενός αυτοκινήτου που του παραχώρησε ο Λιάσσας για τις μετακινήσεις του και ανήκει στην εταιρεία του με επωνυμία «KL EVER ΕΕ».



Πηγή: protothema.gr






