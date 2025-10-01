Συνάντηση Φλωρίδη με την Λάουρα Κοβέσι – Τι ζήτησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Μια σύντομη συνάντηση είχε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβεσι με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Στη συνάντηση η κ. Κοβεσι ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε την ενίσχυση του τμήματος με 3 ακόμη εισαγγελείς (απασχολούνται 10), την πρόσληψη 6 ατόμων ως διοικητικό προσωπικό, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και τη βελτίωση των υποδομών και του χώρου που εργάζονται.

Ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας Νίκος Πασχαλης φέρεται να δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές.

Από την πλευρά της, η κ. Κοβέσι έδειξε ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Σ, με τον υπουργό κ. Φλωρίδη να ξεκαθαρίζει πως ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρηση του.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη δήλωσε η κ. Κοβεσι και για τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση της και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

