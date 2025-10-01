Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα λόγω της απεργίας (pics)

Σε εξέλιξη είναι η γενική 24ωρη απεργία που ορίστηκε για σήμερα, 1 Οκτωβρίου, μετά το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ με τους πολίτες να αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Αποχώρησε ο Πάνος Ρούτσι για λόγους ασφαλείας

Λόγω των συγκεντρώσεων που είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, ο Πάνος Ρούτσι, που βρίσκεται σε σκηνή στην πλατεία του μνημείου αγνώστου στρατιώτη για 16η ημέρα πραγματοποιώντας απεργία πείνας, αποχώρησε από το σημείο «για λόγους ασφαλείας».

Αναμένεται να επιστρέψει μετά το πέρας των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Σημειώνεται ότι γιατροί του έχουν συστήσει να σταματήσει την απεργία πείνας για λόγους , ενώ οι πολίτες με μήνυμα στην σκηνή καλούνται να μην τον απασχολούν για να μην επιβαρύνεται η υγεία του.

Newsbomb

Πηγή: Newsbomb.gr